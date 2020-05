Börse: Commerzbank mit größerem Verlust als gedacht

Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank Paul Achleitner zeigt sich kritisch. "Die Corona-Krise wird nicht nur länger dauern als zunächst erwartet – sie wird auch dauerhafte Konsequenzen haben. Das sagt Achleitner wohl in der Rede, die er nächsten Mittwoch bei der virtuellen Hauptversammlung der Deutschen Bank halten wird und die vorab veröffentlicht wurde. Auch die Rede von Deutsche Bank Chef Christian Sewing wurde schon veröffentlicht. Demnach soll Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rücken. Während andererseits der vor ein paar Wochen wegen der Corona-Krise gestoppte Stellen-Abbau weitergehen soll. Neben strikter Kostendisziplin sind Deutsche Bank Chef Sewing zufolge Technologie und Digitalisierung wichtig.

Commerzbank in roten Zahlen

Die Commerzbank hat am Morgen für das erste Quartal einen etwas größeren Verlust als erwartet präsentiert. In den ersten drei Monaten stand ein Minus von 295 Millionen Euro in den Büchern. Ein konkreter Ausblick ist im Moment schwierig, heißt es.

Der Dow Jones hat gestern fast 2 Prozent verloren. In Asien sind Anleger heute vorsichtig.

Der Euro steht bei einem Dollar 08 49.