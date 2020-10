Börse: Chinesische Daten bewegen Öl- und Aktienmarkt

Die chinesische Wirtschaft hat im dritten Quartal ein Plus von 4,9 Prozent verzeichnet. Bei Aktienhändlern heißt es unter anderem: Chinas Wirtschaft sei bei weitem nicht in Topform, aber sie erholt sich solide. Das stützt unter anderem den deutschen Aktienindex Dax. Der Dax notiert kaum verändert bei 12911 Punkte. Allerdings sind beim Dax frühe Gewinne wieder zusammengeschmolzen. Der Dax ist auch wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht.

Ölpreis fällt

Am Ölmarkt heißt es zu den chinesischen Daten: Das Wirtschaftswachstum des weltgrößten Erdöl-Verbrauchers ist im abgelaufenen Quartal geringer als erwartet ausgefallen. Vor allem die chinesischen Zahlen zur Rohöl-Verarbeitung seien enttäuschend. Und so verbilligt sich unter anderem der Öl-Preis für die Nordseesorte Brent auf etwas weniger als 43 Dollar. Es wird heute also viel über chinesische Wirtschaftsdaten diskutiert, mit verschiedenen Ansichten.

Zum Währungsmarkt: Der Euro steht bei einem Dollar 17 56.