Börse: China schockt die Börsen

China wird auch in diesem Jahr eines der dominierenden Themen an den Weltbörsen sein. Das Land ist Konjunkturlokomotive, wichtigster Absatzmarkt und wichtigster Produktionsstandort für viele Branchen, zum Beispiel für die Autobauer. Die chinesische Industrie droht in eine Rezession zu rutschen. Der wichtige Einkaufsmanager-Index fiel unter die Marke 50 Punkte. Die Börsen in Fernost reagieren mit zum Teil deutlichen Abschlägen. Shanghai meldet ein Minus von 1,5 Prozent, Hongkong sogar von 2,7 Prozent. Die Börse in Tokio ist noch geschlossen.

DAX vor verhaltenem Start?

Der DAX hatte das verlustreiche Börsenjahr 2018 mit 10 559 Punkten geschlossen. Für ihn gibt es erste Hochrechnungen, die natürlich noch mit der gebotenen Vorsicht zu genießen sind. Aktuell sieht es nach einem wenig veränderten Jahresauftakt aus. Der Euro kostet 1, 14 80 Dollar.