Börse: Britische Unternehmen sind skeptisch

Britische Unternehmen kürzen ihre Investitionen wegen des Brexits so deutlich wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das hat eine Umfrage der Britischen Handelskammer ergeben. Wie es heißt benutzen Unternehmen ihre Ressourcen für Notfallpläne, etwa Lagerhaltung, anstatt für Unternehmungen, die zum langfristigen Wirtschaftswachstum beitragen würden." Die britische Handelskammer hat zwar ihre Prognose für das britische Wirtschaftswachstum für dieses Jahr leicht angehoben auf 1,3 Prozent. Allerdings vor allem weil die Lagerbestände angestiegen sind.

Abwarten auf Notenbanken

Während die britische Handelskammer die Prognose für nächstes Jahr senkt auf nur noch ein Prozent. Verunsicherung in der Wirtschaft nicht nur wegen des Brexits, sondern auch wegen der Handelsstreitigkeiten der USA mit China. Da warten Anleger derzeit ab was die Notenbanken in den nächsten Tagen bei ihren Sitzungen in Sachen Zinspolitik signalisieren. Der Dax verzeichnet kleine Gewinne auf 12106 Punkte. Der Euro notiert bei einem Dollar 12 13.