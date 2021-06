Börse: Boom der Kleinanleger

Kleinanleger werden Experten zufolge zu einer immer wichtigeren Größe an der Wall Street. Allein am vergangenen Freitag hätten sie den Kursrücksetzer der Börsen genutzt und die Rekordsumme von mehr als zwei Milliarden Dollar in US-Aktien gepumpt, schrieben die Analysten des Research-Hauses Jefferies in einer jetzt veröffentlichten Studie.

Viele von ihnen hätten hierfür Geld aus Kryptowährungen wie Bitcoin abgezogen. Seit November 2019 engagieren sich immer mehr Kleinanleger am US-Aktienmarkt. Damals strichen viele Brokerhäuser ihre Handelsgebühren.

Corona treibt Kleinanleger-Boom

Die Beschränkung des öffentlichen Lebens durch die Coronavirus-Pandemie verstärkte diesen Trend. Einer Umfrage der Investmentbank Jefferies zufolge wollen 70 Prozent der Kleinanleger auch nach einer Normalisierung des täglichen Lebens wie bisher oder sogar stärker an der Börse aktiv sein. Zur Wochenmitte tendierte die Wall Street etwas leichter. Der DAX fiel um 1,2 Prozent auf 15.456 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1930 Dollar.