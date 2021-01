Börse: Börsengang von Mytheresa steht an

Mytheresa wird mit mehr als 2,2 Milliarden Dollar bewertet. Denn der Ausgabepreis je Titel liegt mit 26 Dollar am oberen Ende der Preisspanne, die wegen der großen Nachfrage zuvor auf 24 bis 26 Dollar angehoben worden war. Das Umfeld an den Börsen ist derzeit gut. Die Anleger bleiben in Kauflaune. Für Schwung sorgt aktuell der neue US-Präsident Joe Biden. Die Börsen weltweit setzen auf ihn und seine Regierung.

Investoren setzen auf Biden

Die reibungslose Amtsübergabe an Biden habe für Entspannung gesorgt und die Erwartungen auf ein umfassendes Konjunkturpaket in den USA angefacht, heißt es heute früh in Tokio. Im US-Kongress haben oppositionelle Republikaner bereits signalisiert, dass sie das von Biden geplante große Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar unterstützen wollen. Der Nikkei gewinnt heute früh 0,7 Prozent. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern Abend 0,8 Prozent höher. Der Euro steht bei 1,21 36 Dollar.