29.07.2019, 23:27 Uhr

Börse: Börsen starten vorsichtig in die Woche

Wie geht es weiter mit der Zinspolitik? In dieser Woche treffen sich die US-Notenbanker. An den Finanzmärkten kommt es nicht gut an, dass Präsident Trump zuletzt wieder stärkere Zinssenkungen gefordert hat.