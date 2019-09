Börse: Börsen im Aufwind

Die Stimmung an den deutschen Börsen ist zur Wochenmitte gut. Um die Mittagszeit steigt der DAX um 0,9 Prozent auf 12.025 Punkte. Die Anleger reagieren damit optimistisch auf einige politische Entwicklungen. So deutet sich in einigen Krisen eine gewisse Entspannung an. Gut kommt an, dass in Italien die Chancen für eine Regierungsbildung gut stehen. Auch die Tatsache, dass in Hongkong die Regierung auf die Kritiker aus der Demokratie-Bewegung zugeht wird positiv gesehen.

Harter Brexit aufgeschoben?

Nach der gestrigen Konfrontation im Parlament von London könnte ein harter Brexit zudem in weite Ferne rücken, das ist zumindest die Hoffnung an den Finanzmärkten. Ganz oben auf der Liste der DAX-Gewinner steht die Aktie von Wirecard mit einem Plus von knapp 4 Prozent. Thyssen-Krupp verteuern sich um 3,4 Prozent. Das Handelsblatt berichtet, die Aufzugssparte stehe zum Verkauf. Und am Devisenmarkt pendelt der Euro um die Marke von 1,10 Dollar.