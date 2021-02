Börse: Börsen auf Rekordkurs

Die Börsen haben wieder Kurs auf neue Rekorde genommen. Zuletzt gab es ja eine kleine Kurskorrektur, aber die war alles andere als ausgeprägt. Der DAX gewinnt 47 auf 14 107 Punkte. Er ist nur einen Wimpernschlag vor einer neuen Bestmarke. Besser macht es der MDAX, der mit 32 459 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Es gibt gute Gründe, Aktien zu kaufen.

Höhere Dividenden als erwartet

Einer sind die Dividenden. Trotz Corona-Krise wollen die 30 DAX-Konzerne rund 32 Milliarden an ihre Aktionäre ausschütten. Das sind nur rund 2 Milliarden weniger als im Jahr zuvor. Am spendabelsten ist die Allianz mit rund 4 Milliarden. Auf den Plätzen folgen BASF, Deutsche Telekom und Siemens. Größter DAX-Gewinner ist Bayer mit plus 3,3 Prozent. Der Pharmariese profitiert weiterhin von der wichtigen Teileinigung bei den Glyphosat-Klagen in den USA. Der Euro wird für 1, 19 70 Dollar gehandelt.