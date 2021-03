Börse: Biontech und Dermapharm im Fokus

Dermapharm hat angekündigt, für die Produktion des Covid-19-Impftoffs von Biontech Produktionskapazitäten auszubauen. Dermapharm hatte ja den Allergiespezialisten Allergopharma übernommen und der Standort des Unternehmens in Reinbek bei Hamburg würde nun entsprechend umgerüstet. Der Produktionsstart des Covid-19-Impfstoffs sei für den Mai vorgesehen, heißt es von Dermapharm.

Dermapharm steigert Umsatz und Gewinn

Insgesamt sind die Zahlen im vergangenen Jahr gut ausgefallen. Eine hohe Nachfrage nach Produkten zur Immunstärkung hat die Geschäfte angetrieben. Umsatz und operativer Gewinn stiegen um jeweils 13 Prozent. Die Anleger nehmen Gewinne mit. Die Aktie verliert im SDAX 0,6 Prozent.

DAX kratzt an der 15.000er-Marke

Der DAX ist mit einem Plus gestartet und gewinnt jetzt rund 10 Minuten nach Handelsbeginn 0,5 Prozent auf 14.898 Punkte. M- und TecDAX notieren leicht im Plus. Der Nikkei-Index in Tokio war heute um 0,2 Prozent gestiegen. Der Euro steht bei 1, 17 50 Dollar.