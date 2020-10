Börse: Bayer und Infineon dominieren das Geschehen

Wegen der Corona-Pandemie laufen vor allem in der Agrarbranche bei Bayer die Geschäfte nicht mehr gut. 2021 soll deshalb der Umsatz stagnieren. Beim Gewinn ist mit einem Rückgang zu rechnen. Diese Situation werde sich voraussichtlich in nächster Zeit auch nicht ändern, hieße es. Bayer will nun noch mehr sparen. Die Börsen quittiert das mit einem wahren Kursrutsch von über 10 Prozent.

Infineon mit sattem Gewinn

Es gibt aber auch einen deutlichen Gewinner im DAX: der Chiphersteller Infineon mit 8 Prozent mehr. Der französisch-italienische Konkurrent STMicroelectronics hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, nach positiven Quartalszahlen. Nun sagen sich viele Anleger, dann wird es wohl auch bei Infineon gut laufen. Unterm Strich halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Der DAX kommt gerade mal 0,1 voran und notiert damit bei 12.780 Punkten. Noch zum Euro: der steht bei 1,17 50 Dollar.