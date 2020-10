Börse: Bayer-Kurssturz belastet DAX

Bayer hat die Anleger mit der Prognose erschreckt, dass der Umsatz im nächsten Jahr wohl nur auf dem Wert von diesem Jahr liegen wird. Der Gewinn soll sogar noch niedriger ausfallen. Insbesondere eine Sonderabschreibung im Agrargeschäft deutet laut Analysten darauf hin, dass sich die teure Monsanto-Übernahme noch länger nicht rentieren wird. So knickten die Aktien von Bayer um 13 Prozent ein. Der DAX blieb 0,2 Prozent im Minus stehen bei 12.731 Punkten.

Aktien der Chip-Branche gesucht

Dabei gibt es auch einen großen Gewinner: die Anteile von Infineon schnellten um 7,5 Prozent nach oben. Das lag wohl an dem erfreulichen Geschäftsausblick des Chipherstellers STMicroelectronics. Deutlich aufwärts ging es mit MDAX und TecDAX. Diese kamen jeweils knapp 1,5 Prozent voran. Zugewinne auch in New York: der Dow Jones ist 0,3 Prozent im Plus, der Nasdaq rund 1 Prozent. Der Euro steht bei 1,1740 Dollar.