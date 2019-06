Börse: Bayer errichtet Glyphosat-Ausschuss

Wie der Bayer-Konzern mitteilte, sieht der Aufsichtsrat die negativen Auswirkungen, die von der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren auf den Aktienkurs und die Wahrnehmung der Stakeholder ausgehen. Man werde das Unternehmen dabei unterstützen, den Themenkomplex entschlossen und mit Umsicht voranzubringen. Der Ausschuss soll den Vorstand beraten und Vorschläge zur Prozessstrategie machen. Wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat der Konzerntochter Monsanto laufen in den USA zahlreiche Prozesse. Bayer, der Vorstand und der Aktienkurs stehen deshalb seit längerem mächtig unter Druck.

Anleger warten auf G20-Gipfel

Die Vorgaben für den heutigen Handel an den Börsen fallen gemischt aus. In den USA kam der Dow Jones gestern Abend kaum vom Fleck, in Tokio dagegen kann der Nikkei heute früh 0,3 Prozent zulegen. Der Euro steht bei 1,13 53 Dollar.