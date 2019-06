Börse: Banken und Gebühren und Zinsen

Banken und Sparkassen dürfen fürs Abheben und Einzahlen am Schalter grundsätzlich eine Extra-Gebühr kassieren. Das haben die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe heute entschieden. Diese Gebühr darf aber nur so hoch sein wie die tatsächlich entstandenen Kosten. Von daher bleibt in einzelnen Fällen noch zu klären, ob manche Bank, manche Sparkasse mit ihren Gebühren tatsächlich nur ihre Kosten deckt.

EZB-Chef Draghi bewegt Finanzmärkte deutlich

Tja, die Banken müssen unter anderem in Zeiten niedriger Zinsen und Strafzinsen der EZB schauen wie sie Geld verdienen. Zumal die Zinsen der Europäischen Zentralbank erstmal weiter niedrig bleiben. Beziehungsweise hat EZB Chef Mario Draghi gerade erst heute geäußert das die Zinsen weiter sinken könnten, um die Konjunktur zu stützen. Derzeit findet im portugiesischen Sintra einer Notenbankkonferenz statt. Die hat Draghi in der Vergangenheit schon mehrmals für wegweisende Ankündigungen genutzt. So auch heute. Am Nachmittag nimmt Draghi dann noch an einer Podiumsdiskussion in Sintra teil. Die bisherigen Aussagen von Draghi bewegen die Finanzmärkte deutlich.

Der Dax steigt um fast 1 Prozent auf 12180 Punkte.

Der Euro fällt auf einen Dollar 11 82. Die Aussicht auf noch niedrigere Zinsen machen den Euro weniger interessant.