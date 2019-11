Börse: Auto-Aktien stützen DAX

Gestern hieß es noch von Insidern, dass es ein Teilabkommen zwischen den USA und China wohl erst im nächsten Jahr geben wird. Am Schluss ist der DAX 0,2 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 13.138 Punkten.

Kartellamt verhängt Bußgelder gegen Auto-Firmen

Das Bundeskartellamt hat gegen Volkswagen, Daimler und BMW Bußgelder von insgesamt rund 100 Millionen Euro verhängt – es geht dabei um Preisabsprachen beim Stahleinkauf. Die drei Autokonzerne haben der Strafe zugestimmt. Der bayerische Hersteller BMW beziffert seinen Anteil auf 28 Millionen Euro. Dennoch gehörten die Aktien der Branche heute zu den Gewinnern: BMW und VW verteuerten sich jeweils um knapp ein halbes Prozent. Die Anteile von Daimler kamen knapp 2 Prozent voran.

ThyssenKrupp im Tal der Tränen

Im MDAX brachen die Aktien von ThyssenKrupp um fast 14 Prozent ein. Der Stahlkonzern erwartet eine noch schlechtere Bilanz als bislang. Die Dividende ist gestrichen. Der eingeleitete Umbau wird nach Angaben von ThyssenKrupp noch nicht so schnell Früchte tragen. In New York geben Dow Jones und Nasdaq jeweils 0,3 Prozent nach. Der Euro steht bei 1,1070 Dollar.