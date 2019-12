Börse: Apple profitiert von Handels-Versöhnung

Die Gespräche würden ja weitergehen, weil es noch so viele offene Fragen gebe, sagte ein Börsenprofi. Und so legte der Dow Jones zwar zu, die Gewinne blieben aber im Rahmen, mit 0,4 Prozent. Endstand beim Dow: 28.236. Der Nasdaq-Index brachte es immerhin auf fast ein Prozent mehr. Gefragt waren Apple-Aktien mit knapp 2 Prozent Plus. Der iPhone-Hersteller dürfte davon profitieren, dass nun doch keine US-Strafzölle auf in China produzierte Smartphones erhoben werden.

Wird Boeing die 737-Max-Produktion einstellen?

Boeing-Aktien verloren dagegen über 4 Prozent. Berichten zufolge erwägt der Flugzeugbauer, die Produktion des Unglücksfliegers 737 MAX zu drosseln oder vielleicht sogar ganz einzustellen. Angeblich steht eine offizielle Mitteilung des Unternehmens womöglich unmittelbar bevor. Nach zwei Abstürzen mit Hunderten Toten besteht für die Maschinen des Typs 737 MAX seit März ein Flugverbot. Hierzulande schaffte der DAX ein knappes Prozent mehr. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1, 11 45 Dollar.