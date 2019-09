Börse: Anlegern sind EZB-Maßnahmen nicht geheuer

Die Inflationsrate lag in Deutschland im August bei 1,4 Prozent. Das statistische Bundesamt hat damit die vorläufige Zahl bestätigt. Auch europaweit steigen die Preise aus Sicht der Europäischen Zentralbank viel zu langsam – die EZB will ja knapp 2 Prozent – diese Rate wird als genau richtig für die Konjunktur betrachtet. Und so wurde heute auch begründet, dass die Notenbanker die Zügel noch einmal lockern, etwa indem monatlich wieder Wertpapiere aufgekauft werden.

DAX gibt nach EZB-Entscheidung sogar kurz nach

Da das aber schon in der Vergangenheit nicht geholfen hatte, fragen sich nun auch viele Anleger an den Märkten, ob die EZB noch Herr der Lage ist. Und deshalb haben die Börsen auch gar nicht so positiv reagiert, obwohl mehr Geld auf den Kapitalmärkten auch in Aktien fließt und die Kurse tendenziell antreiben kann. Der DAX zeigte zeitweise sogar leicht ins Minus. Am Ende war es dann aber doch ein Plus von 0,4 Prozent auf 12.410. M-DAX und TecDAX schlossen ebenfalls etwas höher. Der Euro legt inzwischen zu - eigentlich auch eher ungewöhnlich, wenn die Geldpolitik in Europa gelockert wird. Aktuell notiert er bei 1,10 65 Dollar.