Börse: Anleger trotz Impfstoffzulassung zurückhaltend

Börsenhändlern zufolge waren weitere positive Meldungen zu Corona Impfstoffen zu erwarten. Deswegen waren die Kurse zuletzt schon stark gestiegen. Außerdem dürfte es dauern, bis positive Effekte von Impfungen sichtbar werden und die Pandemie-Beschränkungen gelockert werden.

Viele Fragen rund um Corona-Impfstoff

Dazu bleibt die Frage, wie es mit der Herausforderung Produktion und Verteilung aussieht, in welchem Tempo das geht. Von daher war heute an den Börsen Zurückhaltung angesagt, auf hohem Niveau. Der Dax hat heute 0,5 Prozent nachgegeben auf 13313 Punkte. Was bedeutet, dass dem Dax weiterhin nur rund 500 Punkte zu einem neuen Rekordhoch fehlen. Zurückhaltend waren Anleger heute auch, weil in den USA im November weniger Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen wurden als erwartet.

In den USA notiert der Dow Jones kaum verändert.Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 20 91.