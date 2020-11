Börse: Anleger hoffen auf Impfstoffe

Falls die Erholung ausgebremst werde und das Wachstum schwächer als erwartet ausfalle, könnte ein früher Ausstieg aus den Hilfsmaßnahmen die Zahl der Firmenpleiten erheblich steigen lassen, schreibt die EZB in einem heute veröffentlichten Artikel aus ihrem Finanzstabilitätsbericht. Dies hätte auch Folgen für Banken. Bei einem abrupten Ende der Maßnahmen würden zudem Finanzierungsrisiken zunehmen.

Investoren hoffen auf baldiges Ende der Pandemie

Die Anleger lassen sich davon nicht groß beirren. Die Banken gehören heute mit zu den größeren Gewinnern an den Börsen. So verteuern sich die Anteile der Deutschen Bank um 3,3 Prozent und die Aktien der Commerzbank ziehen um 4,1 Prozent an. Die Investoren setzen offenbar auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise aufgrund positiver Meldungen über Impfstoffe. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 13.235. An den Devisenmärkten ist der Kurs des Euro bei 1,18 97 Dollar.