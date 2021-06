Börse: Anleger halten den Atem an

Um 14.30 Uhr wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Pressekonferenz die neuesten Vorhersagen der Notenbank erläutern. In etwa zur gleichen Zeit gibt es in den USA die aktuellen Verbraucherpreise. Beide Ereignisse werden mit Spannung erwartet, sollen sie doch Hinweise geben, ob die Notenbanken es sich wirklich leisten können, an ihrer ultralockeren Geldpolitik weiterhin unverändert festzuhalten.

Und so legt der DAX jetzt einen ganz kleinen Tick zu. 20 Punkte sind es im Moment mehr auf genau 15.600. Der M-DAX gibt ein klein wenig nach, der TecDAX schafft dagegen wiederum ein kleines Plus. Hier hilft die Aktie von Aixtron.

Optimismus in der Chipbranche

Eine Reihe von kurzfristig verbuchten Großaufträgen lässt den Chipindustrieausrüster noch optimistischer auf das Jahr blicken. Für das zweite Quartal erwartet Unternehmen Auftragseingänge auf dem hohen Niveau des ersten Quartals. Der Kurs schnellt um 15 Prozent nach oben. Das schiebt auch die Infineon-Aktie mit an. Sie ist mit 2 Prozent Plus der größte Gewinner im DAX.

Der Euro steht bei 1,21 60 Dollar.