Börse: Anleger bleiben zum Start in Deckung

Im weiteren Handelsverlauf könnte es dann aber schon deutlichere Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung geben. Denn heute ist auch sogenannter Hexensabbat, an diesem Tag verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Aktien. Investoren versuchen zum Teil, Kurse in eine für sie noch günstige Richtung zu schieben, weil sie mit Termingeschäften auf Aktien und Indizes sich vorher auf bestimmte Kursstände festgelegt haben und diese Optionen und Futures heute fällig werden.

Ruhiger Handel vor dem Wochenende

Die Vorgaben aus Tokio und den USA sind überwiegend negativ. Der Nikkei verlor heute früh 0,2 Prozent, der Dow Jones gestern Abend 0,6 Prozent. Dagegen konnte immerhin der technologielastige Nasdaq 0,9 Prozent zulegen. An den Devisenmärkten verliert der Euro weiter an Boden, er pendelt mittlerweile um die Marke von 1,19 Dollar. Der starke Dollar belastet den Goldkurs. Der Preis für eine Feinunze liegt bei 1.785 Dollar, das sind umgerechnet 1.500 Euro.