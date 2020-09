Börse: Angst vor zweiter Corona-Welle

An den Börsen kursiert wieder die Angst vor steigenden Corona-Infektionszahlen. Am Abend meldete Frankreich einen neuen Rekord. In Großbritannien erwartet die Regierung eine weitere Welle. Die Notenbanken in den USA und der Eurozone warnen vor den langfristigen Folgen der Pandemie. Sie wollen über Jahre ihre Zinsen bei null Prozent halten. In diesem Umfeld haben die Börsen nach einigen überaus erfolgreichen Wochen eine Korrektur durchlaufen. DAX, Dow Jones, NASDAQ und Co. gaben über die Woche gesehen nach.

Dollar unter Druck

Der DAX schloss 92 Punkte tiefer bei 13 116. DOW Jones und NASDAQ gaben bis zu einem Prozent nach. Apple, Amazon, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet tendierten schwächer. Die USA sind mit 6,6 Millionen Infizierten nach wie vor die am stärksten betroffene Nation. Das bekommt der Dollar zu spüren, der gegenüber allen großen Währungen an Wert verliert. Der Euro steigert sich folglich auf Kurse um 1, 18 50 Dollar.