Börse: Allianz gegen Apple und Google

Das Bündnis kündigte in Washington an, gemeinsam für gesetzliche und regulatorische Änderungen in den digitalen Marktplätzen für Apps der großen Anbieter zu kämpfen. Teil des Bündnisses sind unter anderen der Entwickler des "Fortnite"-Spiels Epic Games, der Streamingdienst Spotify und die Match Group, zu dieser gehört die Dating-App Tinder. Vor allem Apple war in den vergangenen Monaten wegen seiner hohen Gebühren für die Entwickler und der Vertriebsbedingungen in seinem App Store in die Kritik geraten.

Unsicherheit bleibt

Die Anleger von Apple und vom Mutterkonzern von Google, Alphabet sehen es gelassen. Die Anteile der beiden Konzerne verteuerten sich um rund ein Prozent. Der Dow Jones nach einem Auf und Ab schloss am Abend leicht im Plus mit 0,2 Prozent. Die Anleger bleiben vorsichtig. Der DAX büßte 0,3 Prozent ein. Der Euro steht bei 1,16 67 Dollar.