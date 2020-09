Börse: Aktienmärkte vor dem Wochenende schwach

Der Ausverkauf bei US-Technologiewerten hat sich vor dem Wochenende den zweiten Tag in Folge fortgesetzt. Der Nasdaq-Index brach um bis zu 5 Prozent ein, was bei einigen Investoren Zweifel an einer Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street weckte. Im Handelsverlauf grenzte die Nasdaq ihre Verluste auf etwas mehr als 1 Prozent ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,6 Prozent.

DAX fällt um 1,7 Prozent

Auch die großen Börsen in Europa gerieten im Sog dieser Entwicklung unter die Räder. Der deutsche Leitindex DAX rutschte um rund 1,7 Prozent ab auf ein Zwei-Wochen-Tief von 12.843 Punkten, sein Pendant für die Euro-Zone, der EuroSTOXX50 gab ebenso stark nach. Dabei hatte eine fortgesetzte Erholung am US-Arbeitsmarkt zunächst für Erleichterung bei den Investoren gesorgt. In den USA stieg die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im August um 1,37 Millionen und damit in etwa so stark wie erwartet. Der Euro notierte bei 1,1845 Dollar.