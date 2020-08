Börse: Aktienmärkte in Asien im Plus

Die Hoffnungen auf eine neue Behandlungsmöglichkeit von Coronavirus-Infektionen bewegt offenbar die Aktienmärkte in Asien. Die US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA hat den Einsatz einer auf Blutplasma basierten Methode als Notfall-Behandlung zugelassen.

Spekulationen um Impfstoff

Wie die "Financial Times" berichtet, erwägt die US-Regierung auch, das Zulassungsverfahren für einen vielversprechenden Impfstoff-Kandidaten des Pharmakonzerns AstraZeneca für den Einsatz in den USA zu beschleunigen. Es wird spekuliert, dass ein wirksamer Impfstoff Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November helfen könnte, wiedergewählt zu werden. Doch ob es bis Anfang November einen nachgewiesen wirksamen Impfstoff geben wird, dürfte noch offen sein.

Delivery Hero löst Wirecard im DAX ab

Nachdem der Nikkei in Tokio den Handel mit kleinen Verlusten begonnen hat, notiert er nun im Plus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt um 1,4 und der KOSPI in Südkorea um 0,9 Prozent. Die Vorgaben von den US-Börsen sind positiv. Der Dow Jones schloss vor dem Wochenende 0,7 Prozent im Plus. Am deutschen Aktienmarkt steigen die Aktien von Delivery Hero in den DAX auf. Sie lösen dort Wirecard ab. Und der Euro ist 1,17 93 Dollar wert.