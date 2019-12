Börse: Aktienkurse im Aufwind: DAX gewinnt 1,2 Prozent

Experten zeigten sich hoffnungsvoll, dass US-Präsident Trump im eigenen Interesse einen baldigen Erfolg im Handelsstreit mit China anstrebt. So landete der DAX 1,2 Prozent im Plus bei 13.141 Zählern.

Deutsche Autos in den USA gefragt

Die ungebrochen hohe Nachfrage der Amerikaner nach Geländewagen hat den deutschen Autobauern im November glänzende Absatzzahlen auf dem US-Markt beschert. VW, BMW und Daimler haben jeweils rund 10 Prozent mehr Autos verkauft. Die Ingolstädter VW-Tochter Audi konnte den Absatz sogar um gut 20 Prozent steigern. Die Aktien von VW, BMW und Daimler verbesserten sich heute um bis zu 1,3 Prozent.

"Cyber Week" bringt Zalando Rekorde

Der Online-Händler Zalando hat in der sogenannten "Cyber Week" nach eigenen Angaben rund 840.000 neue Kunden gewonnen - ein Rekordwert. Die Anteile von Zalando kletterten um gut 4 Prozent. Kurszuwächse auch in New York: Dow Jones und Nasdaq steigen jeweils um 0,7 Prozent. Der Euro ist stabil bei 1,1075 Dollar.