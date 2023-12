Bezahlbarer Wohnraum in Bayern: Jeder zehnte Neubau fällt weg

Wohnungsgenossenschaften sowie kommunale, kirchliche und freie Wohnungsunternehmen – sie alle sind Mitglieder beim Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW). Das gemeinsame Ziel: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der Bau dafür scheint aber ins Stocken zu geraten, das ergab eine Umfrage unter den mehr als 500 Mitgliedern des VdW in Bayern. Demnach wird im kommenden Jahr zwölf Prozent weniger Wohnraum gebaut als vorgesehen, teilte der Verband am Dienstag mit.

Zum Artikel: Haushaltssperre des Bundes trifft auch Wohnungsbau in Bayern

Steigende Kosten erschweren Bau von bezahlbarem Wohnraum

Konkret bedeutet das: Für nächstes Jahr wären 4.200 Neubauten geplant gewesen, von denen könnten unter den aktuellen Bedingungen nur etwa 3.800 gebaut werden. Ein Grund für die gestrichenen Projekte des bezahlbaren Wohnraums ist die Finanzierung, erklärt der Direktor des VdW, Hans Maier. Laut ihm liegen die gestrichenen Bauvorhaben "an momentan zu hohen Baukosten und weil wir einen ganz schnellen Zinsanstieg hatten, den wir in unseren Kalkulationen noch nicht verarbeitet haben". Die Verbandsmitglieder könnten mehr bauen, wenn das Bauen ein bisschen günstiger wäre, so Maier.

"In Europa bauen wir die tollsten Häuser, aber..."

Die hohen Kosten haben Folgen für jedes einzelne Unternehmen, wie das Beispiel eines Verbandsmitglieds zeigt: Das kommunale Wohnungsbauunternehmen wbg in Nürnberg kann bis 2028 nur noch rund die Hälfte der ursprünglich 3.300 geplanten Wohnungen bauen. Wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff sieht neben dem Finanziellen noch eine weitere Schwierigkeit. "Jedes Jahr werden neue Standards und Auflagen für den Wohnungsbau kommen, so dass wir in Europa wahrscheinlich die tollsten Häuser bauen, aber leider eben auch die teuersten."