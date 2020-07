B5 Börse: Wirecard und EU-Gipfel bremsen DAX

Die Anleger hoffen inständig, dass das billionenschwere Finanzpaket der Europäischen Union durchgeht und nicht noch am Widerstand der sparsamen Länder scheitert. Solange das aber nicht geklärt ist, wagen sich die Anleger auch nicht wirklich aus der Deckung. Der Dax legt aktuell 0,4 Prozent zu auf 12.975 Punkte. Der M-DAX mit den Nebenwerten kommt ebenfalls nur ein klein wenig voran.

Minister müssen zu Wirecard aussagen

Ganz unten im Dax ist wieder einmal Wirecard mit 19 Prozent Minus im Moment. Bundesfinanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier sollen nächste Woche im Finanzausschuss des Bundestages zum Bilanz-Skandal Stellung nehmen. Die Obleute der Bundestagsfraktionen haben sich heute auf eine entsprechende Sondersitzung am 29. Juli geeinigt. Zur Erinnerung: In der Wirecard-Bilanz fehlen ja knapp zwei Milliarden Euro, weshalb der Zahlungsabwickler in der Insolvenz steckt. Noch kurz zum Euro: der steht bei 1,14 50 Dollar.