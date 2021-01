B5 Börse: Weiter Höhenrausch an der Nasdaq

Der Nasdaq erreichte einen neuen Rekordschlussstand von 13.639 Punkten. Die Investoren setzen offenbar darauf, dass die Techgiganten Apple, Facebook und Microsoft mit ihren neuesten Unternehmenszahlen positiv überraschen. Von diesem Schwung soll offenbar auch das Berliner Spezialchemieunternehmen Atotech profitieren.

Atotech soll nun an die Börse

Der Finanzinvestor Carlyle, zudem Atotech seit 2016 gehört, will das Unternehmen an die New Yorker Börse bringen, es wäre der zweite Anlauf, nachdem die Börsenpläne zunächst coronabedingt auf Eis gelegt wurden. Der Börsengang soll bis zu 751 Millionen Dollar bringen. An der Wall Street hinkte der Dow Jones der Nasdaq etwas hinterher, er ist zwar auch auf Rekordkurs, allerdings schloss der Index am Abend nahezu unverändert 0,1 Prozent leichter. An den deutschen Börsen büßte zuvor der DAX 1,7 Prozent ein und der Euro steht bei 1,21 44 Dollar.