B5 Börse: Wall Street schließt uneinheitlich

Zum Handelsschluss waren an der Wall Street in New York die Sorgen wieder da. Der Technologie-Index Nasdaq verlor 2,1 Prozent. Der Dow Jones schloss minimal im Plus bei 26.086 Punkten. Zuvor hatten beide Indizes zeitweise jeweils um rund 2 Prozent zugelegt. Die Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in den USA habe das Thema Viruskrise aber wieder stärker ins Blickfeld gerückt, sagte ein Analyst vom Brokerhaus IG. Ein Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader erklärte, dass die USA die Restriktionen verschärfen könnten, was die Erholung der Wirtschaft zumindest bremsen würde.

Steigende Infektionszahlen in den USA haben Folgen

Der Gouverneur von Kalifornien verschärft bereits den Lockdown wegen neuer Covid-19-Fälle – und Kentucky Fried Chicken schließt wieder Filialen in Florida. Größere Kursrückschläge seien jedoch nicht zu erwarten, so der Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Die billionenschweren Wertpapierkäufe der Notenbanken böten ein ausreichend großes Sicherheitsnetz. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 1,3 Prozent im Plus bei 12.800 Punkten. Und der Euro ist 1,13 46 Dollar wert.