B5 Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Die Wall Street in New York hat den Handels soeben mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones schloss 0,8 Prozent im Plus bei 26.870 Punkten. Der Nasdaq-Index legte um 0,6 Prozent zu. Begründet wurde das unter anderem mit der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19. Außerdem kamen Zahlen von Firmen zum zweiten Quartal bei den Anlegern offenbar relativ gut an. Die US-Großbank Goldman Sachs schrieb – nach eigenen Angaben – im abgelaufenen Quartal einen Gewinn in Milliardenhöhe - trotz gestiegener Rückstellungen. Die Papiere von Goldman legten um 1,4 Prozent zu. Auch Aktien der Reise- und Freizeitbranche waren gefragt.

Fed blickt in ungewisse Zukunft

Die US-Notenbank Fed stellte am Abend ihren Konjunkturbericht „Beige Book“ vor. Demzufolge nahm in fast allen Bezirken die Wirtschaftstätigkeit im Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu. Die wirtschaftliche Aktivität sei jedoch noch deutlich von dem Niveau vor der Coronakrise entfernt. Vor allem der Ausblick bleibe höchst ungewiss, da die Dauer und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie nicht abzuschätzen seien. Der DAX legte um 1,8 Prozent zu Und der Euro ist gut 1,14 Dollar wert.