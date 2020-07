B5 Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Kurz vor Handelsschluss an der Wall Street in New York zogen die Aktienkurse noch einmal an. Der Dow Jones schloss 2,1 Prozent im Plus bei 26.643 Punkten. Der Nasdaq-Index gewann 0,9 Prozent. Am Ende schienen die Unsicherheiten wegen der Virus-Krise und wegen politischer Spannungen zwischen den USA und China doch nicht zu groß zu sein.

Bankbilanzen im Blick

Unter anderem blickten die Anleger auf Bilanzen von US-Großbanken. Deren Gewinn ist zuletzt zurückgegangen. Bei JP Morgan allerdings nicht so sehr wie erwartet. Vor allem die Handelsumsätze überraschten positiv. Die Aktien von JP Morgan legten um 0,6 Prozent zu. Die Papiere von Citigroup fielen um fast 4 Prozent, nachdem die Bank Milliarden für mögliche Abschreibungen auf Kreditausfälle beiseitelegen musste. Wells Fargo plant weniger Dividende zu zahlen. Die Papiere verloren rund 4,5 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt büßte der DAX 0,8 Prozent ein auf 12.697 Punkte. Und der Euro ist rund 1,14 Dollar wert.