B5 Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Die Wall Street in New York hat den Handel mit Gewinnen beendet. Sorgen um die Corona-Pandemie und Handelsstreitigkeiten sind offenbar in den Hintergrund getreten, obwohl US-Präsident Trump vor Journalisten sagte, eine zweite Phase des Handelsabkommens zwischen den USA und China sei derzeit kein Thema. Die Beziehung zu China sei schwer beschädigt worden. Der Dow Jones schloss 1,4 Prozent im Plus bei 26.075 Punkten. Der Nasdaq-Index gewann 0,6 Prozent. Vor allem Finanzwerte waren gefragt. Die Papiere von JP Morgan, Goldman Sachs und Citigroup stiegen um bis zu rund 6,5 Prozent. Wie stark die Krise die US-Banken trifft und wie sie die Zukunft sehen, erfahren die Anleger erst bei der Bilanzvorlage in der kommenden Woche.

Kreuzfahrtschiffe sollen wieder ablegen

Die Aussicht auf ein Wiederanlaufen des Geschäftsbetriebes ließ die Anleger auch nach Papieren von Carnival greifen – dem weltgrößten Anbieter von Kreuzfahrten. Die Titel legten um rund 11 Prozent zu. Der Konzern ist die Mutter von Aida. Sie konnte wegen der Pandemie monatelang keine Reisen anbieten - jetzt will sie schrittweise wieder loslegen. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 1,2 Prozent im Plus. Eine Prognoseanhebung der Internationalen Energiebehörde (IEA) trieb die Ölpreise an. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet rund 43,20 Dollar. Und der Euro ist rund 1,13 Dollar wert.