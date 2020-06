B5 Börse: Verschnaufpause an der Wall Street

Powell hat dabei den Abgeordneten in Washington geraten, die Wirtschaft weiterhin zu stützen. Die Konjunktur durchlaufe eine kritische Phase, sagte er bei der halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress in einer Videokonferenz. Das US-Präsidialamt reagierte auf die Äußerungen Powells mit dem Hinweis, dass die US-Wirtschaft robust sei und wachse. Bei der US-Notenbank geht man davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 6,5 Prozent einbrechen wird, um dann im nächsten Jahr um fünf Prozent zu steigen.

Achterbahnfahrt geht weiter

An der Wall Street haben die Anleger gestern Abend nach den jüngsten Anstiegen mal eine Pause eingelegt. Der Dow Jones sank um 0,7 Prozent. Als Grund für die schwächere Entwicklung wurde der Anstieg neuer Coronavirus-Infektionen in mehreren Bundesstaaten genannt. Auch die Investoren in Asien werden vorsichtiger. Der Nikkei in Tokio verliert heute früh 0,4 Prozent und der Euro steht bei 1,12 45 Dollar.

