B5 Börse: US-Märkte holen miese Stimmung nach

An der Wall Street wurden heute die schlechten Nachrichten von gestern nachgeholt, da die US-Märkte Feiertag hatten; und so sorgte die Meldung, dass der Internationale Währungsfonds seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft senkt, eben nun für miese Stimmung. Schlusslichter im Dow waren Dupont, Caterpillar und Goldman Sachs. Die Abschläge: 3 bis 4 Prozent.

eBay soll Online-Laden radikal umbauen

Es gab aber auch Gewinner an den US-Märkten, zum Beispiel Ebay mit rund sechs Prozent Plus. Der Aktionär und Hedgefonds Elliott drängt das Management des Online-Marktplatzes zum radikalen Umbau und verspricht, dass sich dann der Aktienkurs verdoppeln werde. An den deutschen Börsen ging der DAX heute mit einem knappen halben Prozent Minus aus dem Handel. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,13 60 Dollar.