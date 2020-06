B5 Börse: US-Börsen: Sorge wegen Corona-Ausbreitung

In einigen US-Bundesstaaten sind die Zahlen der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zuletzt wieder deutlich gestiegen, darunter auch in bevölkerungsreichen Regionen wie Texas oder Florida. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. So erklärte der Gouverneur von Texas vor dem Wochenende, er wolle auch wieder Autorennen vor großem Publikum stattfinden lassen. Ganz anders Apple.

Apple fährt Ladengeschäfte herunter

Der Konzern aus Kalifornien will in einigen der betroffenen Bundesstaaten seine eigenen Laden-Geschäfte wieder für eine Weile schließen. Die Apple-Aktie gab um knapp 1 Prozent nach. Überhaupt drückte die weiter schnelle Ausbreitung des Corona-Virus in weiten Teilen der USA auf die Stimmung an der Wall Street.

Der Dow Jones büßte 0,8 Prozent ein. Die Nasdaq schloss knapp im Plus. Hierzulande kletterte der DAX um 0,4 Prozent nach oben auf 12.331 Punkte. Wirecard brachen um weitere 35 Prozent ein. Und der Euro notierte bei 1,1185 Dollar.