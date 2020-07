vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: Stimmung an Börsen in Asien schwach

Die Börsen in Asien können an die gestrige sehr positive Stimmung heute früh nicht anknüpfen. Im Gegenteil, es kommt zu Gewinnmitnahmen. Der Nikkei in Tokio verliert 0,6 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong tritt auf der Stelle.