B5 Börse: Schwacher Wochenauftakt

Der EuroStoxx 50 sank ganz leicht um 0,1 Prozent. Es werde immer schwieriger für die Investoren, die steigenden Corona-Zahlen zu ignorieren, meinte dazu ein Analyst vom Brokerhaus AxiTrader. Vor allem bei Aktien von Reiseunternehmen gab es Kursverluste, nachdem Großbritannien kurzfristig für Reise-Rückkehrer aus Spanien eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht eingeführt hat.

Gold bleibt teuer

Dass der DAX nicht im Minus schloss, lag an den überraschend positiven Konjunkturdaten, wie dem Ifo-Index und an den freundlichen Vorgaben von der Wall Street. Der Dow Jones ist mit 0,3 Prozent im Plus. Der Goldpreis bleibt hoch, an den Rohstoffmärkten steht der Kurs je Feinunze bei 1.938 Dollar, das sind umgerechnet 1.647 Euro. Der Euro steht bei 1,17 60 Dollar.