B5 Börse: Schwache Quartalsbilanzen bremsen Dow Jones

An der Wall Street sind die Kurse am Ende deutlich abgetaucht. Am Ende gab es ein Minus von rund einem Prozent bei Dow Jones und Nasdaq, u.a. wegen enttäuschender Quartals-Zahlen. An den deutschen Märkten lief es beim DAX zumindest ein wenig besser.