B5 Börse: SAP überrascht positiv

Hierzulande hat SAP bereits Quartalszahlen vorgelegt, die zeigen, dass der Softwarekonzern bis jetzt besser durch die Pandemie kam, als viele erwartet hatten. Das Betriebsergebnis ist im abgelaufenen zweiten Quartal währungsbereinigt um sieben Prozent gestiegen auf knapp zwei Milliarden Euro, wie der Konzern gestern Abend unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Der Vorstand begründet den Gewinnanstieg mit der schnellen Reaktion auf die Krise auf der Kostenseite.

Positive Vorgaben

So stellt SAP seit Beginn der Pandemie weniger neue Mitarbeiter ein, um zu sparen. Auch verzichtet das Unternehmen auf Geschäftsreisen, und auch das senkt die Kosten. Der Vorstand des Softwarekonzerns bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Die Vorgaben für den heutigen Handel sind positiv. An der Tokioter Börse ist der Nikkei mit 0,9 Prozent im Plus, er folgt damit auch der Entwicklung an der Wall Street, der Dow Jones schloss gestern Abend 0,7 Prozent höher. Der Euro steigt auf 1,13 65 Dollar.