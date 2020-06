B5 Börse: Märkte in Asien uneinheitlich

An den Aktienmärkten in Asien sorgen sich die Anleger um die Ausbreitung des Coronavirus. Die Hoffnung auf schnelle wirtschaftliche Erholung scheint zu schrumpfen. Größer erscheint die Angst vor einem erneuten Lockdown. Das beschäftigte vor dem Wochenende bereits die Anleger an der Wall Street in New York. Die ging uneinheitlich aus dem Handel. Der Dow Jones verlor 0,8 Prozent.

Lockdown-Sorgen wegen weiterer Ansteckungswelle

Die zweite Welle werde zu einem Thema für die Märkte. Der Anstieg in Staaten wie Florida und South Carolina sei groß genug, um als zweite Welle bezeichnet zu werden, sagte der globale Stratege bei JP Morgan Asset Management. Ob es zu den Beschränkungen komme, könne je nach Region variieren. Es werde eine harte Entscheidung für die Politiker. Aber sie hätten wahrscheinlich keine andere Wahl, wenn ihnen die Krankenhausbetten ausgingen, sagte er. Der Nikkei in Tokio notiert nach anfänglichen Verlusten im Plus. Die Börsen in China geben sich uneinheitlich. Und der KOSPI in Südkorea verliert 0,6 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 Dollar wert.