B5 Börse: Kursrally macht Pause

Den Anlegern wird laut Börsenexperten bewusst, dass die Wirtschaft in jedem Fall noch lange unter der Corona-Pandemie leiden wird. Auch in Deutschland ist die Diskussion über stärkere Beschränkungen entflammt.

Verluste halten sich in Grenzen

So gesehen haben sich die Aktienkurse ganz gut geschlagen. Der DAX hat seine Verluste von tagsüber hinter sich gelassen und ist kaum verändert aus dem Handel gegangen bei 13.133 Punkten. Auch in New York haben sich die Abschläge in Grenzen gehalten. Der Dow Jones hat rund ein halbes Prozent nachgegeben, der Nasdaq 0,2 Prozent.

Anleger jubeln über Tesla-Aufstieg in S&P500

Gesucht waren die Aktien von Tesla. Sie sind um gut 8 Prozent nach oben geschnellt. Der Elektroautobauer hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Tesla-Aktien werden in Kürze in den wichtigen Börsenindex S&P500 aufgenommen. Stabil zeigt sich am Abend der Euro bei 1,1860 Dollar.