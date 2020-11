B5 Börse: Kursrally für DAX und Co.

Eigentlich hatte man erwartet, die US-Wahlen würden die Börsen erheblich verunsichern. Doch das Gegenteil war der Fall, auch wenn Donald Trump mit seinem Auftreten für viel Unruhe sorgte. Der DAX gewann über die Woche rund 8 Prozent, obwohl er am letzten Handelstag etwas nachgab. Er verlor 88 auf 12 480 Punkte. Ein klarer Wahlsieg für Joe Biden wäre wohl das Beste für die Börsen. Anfechtungsklagen liefen vermutlich ins Leere.

Klarer Wochensieger Delivery Hero

Wochensieger war der Kochboxenhersteller Delivery Hero. Der Corona-Profiteur verteuerte sich um über 13 Prozent. Allianz gewannen rund 12 Prozent. Der Versicherer kommt recht gut durch die Corona-Krise und will die Dividende stabil halten. Die Verluste der Wochenverlierer hielten sich in engen Grenzen. Die Commerzbank gehört dazu, denn sie ist im 3. Quartal erneut in die Verlustzone gerutscht. In New York tendieren Dow Jones und NASDAQ wenig verändert. Der Euro verteuert sich auf 1, 18 80 Dollar.