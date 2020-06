B5 Börse: Kein Halten beim DAX

Der deutsche Leitindex schnellte nochmals um fast 4 Prozent nach oben auf 12.487 Punkte. Umfragen bei Unternehmen in China und Großbritannien sind überraschend gut ausgefallen. Außerdem spekulieren die Investoren darauf, dass die Europäische Zentralbank morgen bekanntgeben wird, dass sie ihre Wertpapierkäufe um 500 Milliarden Euro aufstocken wird. Und die deutsche Regierung verhandelt derzeit noch über ein Konjunkturpaket von bis zu 100 Milliarden Euro.

Lufthansa: Kurssprung trotz hohem Verlust

Die Lufthansa meldet für das erste Quartal einen Verlust nach Steuern von über 2 Milliarden Euro. Das zweite Quartal wird noch verheerender ausfallen. Die Aktien der Lufthansa kamen dennoch fast 8 Prozent voran. Die Anteile der bayerischen Versicherer Munich Re und Allianz verteuerten sich um 8,5 Prozent. Die Papiere von MTU schossen um 9 Prozent nach oben. In New York hält sich der Dow Jones 1,5 Prozent im Plus, der Nasdaq gewinnt ein halbes Prozent. Der Euro ist fest bei 1,1245 Dollar.