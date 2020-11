B5 Börse: Impfstoff-Hoffnung gibt Börsen Schub

Licht am Ende des Tunnels – so bezeichneten Händler heute die Nachricht, dass auch der US-Konzern Moderna nach umfangreichen Tests positive Wirksamkeitsdaten zu seinem Corona-Impfstoff veröffentlicht hat.

Die Kalkulation der Börse ist: Je früher wirksame Impfstoffe in großer Zahl erhältlich sind, desto schneller kehrt auch die Weltwirtschaft in einen Normalbetrieb zurück. Das beflügelte auch den deutschen Aktienmarkt. Zeitweise legte der DAX um deutlich mehr als ein Prozent zu. Dieses Tageshoch konnte der Index nicht ganz halten. Am Ende ging der DAX mit einem Plus von einem halben Prozent bei 13.139 Punkten aus dem Handel.

Luftfahrt-Aktien gesucht

Zu deutlichen Kursgewinnen kam es vor allem bei den Aktien von Luftfahrt-Unternehmen. Im DAX standen MTU Aero Engines mit einem Plus von 5,5 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste. Im MDAX verteuerten sich Lufthansa um mehr als 7 Prozent. In New York klettert der Dow Jones um 1,5 Prozent nach oben. Und der Euro notiert bei 1,1840 Dollar..