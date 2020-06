B5 Börse: Hilfe für Lufthansa wieder umstritten

Bremst der größte Aktionär der Lufthansa das staatliche Rettungspaket für die angeschlagene Airline aus? In der kommenden Woche müssen die Anteilseigner bei einer außerordentlichen Hauptversammlung entscheiden, ob der Bund mit zunächst 20 Prozent und einer Option auf Mehr - de facto eine Sperrminorität und Mitspracherechte - bei der Lufthansa erhält. In einem Interview erklärte nun Heinz Hermann Thiele, er sehe Bedarf für Nachverhandlungen. Der mit einem Anteil von mehr als 15 Prozent derzeit größte Aktionär sagte, es sei noch nicht ausgemacht, ob er den jetzigen Konditionen zustimmen werde. Die Lufthansa-Aktie war mit einem Minus von 1,3 Prozent einer der größten Börsenverlierer.

DAX im Plus, Dow im Minus

Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 12.382 Punkte. An der Wall Street in New York drehte sich die Stimmung im Handelsverlauf ins Negative. Der Dow Jones gab am Ende um mehr als 0,5 Prozent nach. Die Nasdaq konnte sich bis zum Schluss knapp im Plus behaupten. Und der Euro notiert bei 1,1235 Dollar.