B5 Börse: HeidelbergCement schiebt DAX an

Ein Prozent kann der DAX momentan aufholen, 140 Punkte geht es nach oben auf fast 13.800. Der M-DAX notiert unverändert. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer auf das Ergebnis der wichtigen Stichwahlen um zwei Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia. Noch liegen keine Ergebnisse vor, allerdings gibt es Anzeichen auf einen Erfolg der Demokraten des gewählten US-Präsidenten Joe Biden.

Georgia-Wahl hilft HeidelbergCement

Hierzulande würde ein Sieg der Demokraten zum Beispiel HeidelbergCement helfen. Der Zementhersteller dürfte nach Aussage von Händlern von Investitionen in die Infrastruktur in den USA profitieren. Von den Demokraten erhofft man sich schnelle und umfangreiche Hilfsprogramme und die Heidelberger sind auf dem nordamerikanischen Markt sehr aktiv. Die Aktie steht deshalb jetzt an der Spitze im DAX mit über 5 Prozent Plus. Noch kurz zum Euro: der steht aktuell bei 1,23 55 Dollar.