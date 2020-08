B5 Börse: Gold immer teurer - Rekordpreis auch in Euro

Nachdem eine Feinunze des Edelmetalls gestern die Marke von 2.000 Dollar erstmals überwunden hatte, klettern die Kurse weiter. Die aktuelle Notierung: 2.044 Dollar. Auch in Euro hat der Goldpreis einen neuen Rekord erreicht. Die Feinunze wurde bereits für 1.727 Euro gehandelt.

Post profitiert von Boom im Online-Handel

Am Aktienmarkt hat der DAX immerhin seine gestrigen Verluste in etwa wettmachen können: er ist ein halbes Prozent höher gelandet bei 12.660 Punkten. Es gab viele Quartalszahlen. Die Deutsche Post transportiert derzeit deutlich mehr Pakete, weil viele Menschen nun im Internet einkaufen. Die Aktien der Post kamen 2,5 Prozent voran. Der Immobilienkonzern Vonovia zeigt sich weitgehend unbeeindruckt von Corona. Nach guten Zahlen sind die Aktien um 3 Prozent gestiegen auf ein neues Rekordhoch.

BMW-Aktien nach Zahlen im Minus

Enttäuscht zeigten sich die Börsianer von der Geschäftsentwicklung bei BMW. Die Aktien büßten 3,5 Prozent ein. In New York ist der Dow Jones gut 1 Prozent im Plus, der Nasdaq klettert um knapp ein halbes Prozent. Der Euro steht bei knapp 1,19 Dollar und damit in der Nähe seines Zweijahres-Hochs.