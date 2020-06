B5 Börse: Fed stützt Wall Street

Die US-Notenbank Fed will ihr Mitte Mai aufgelegtes Notfallprogramm zum Aufkauf von Unternehmensanleihen erweitern. Das kam an den New Yorker Börsen gut an, die zunächst mit herben Verlusten eröffnet hatten. Im Handelsverlauf drehten Dow Jones und Nasdaq dann ins Plus. Der Dow gewann am Ende 0,6 Prozent, die Nasdaq kam um fast 1,5 Prozent voran.

DAX mit zeitweisem Kursrutsch

Hierzulande konnte der Markt nicht ganz mithalten. Auch hier kam es am Morgen zunächst zu einem Kursrutsch. Zeitweise brach der DAX um 3 Prozent ein. Hintergrund war die Sorge vor einer möglichen zweiten Welle in der Corona-Pandemie. Die chinesischen Behörden bemühen sich derzeit mit großem Aufwand, einen neuen Ausbruch in der Hauptstadt Peking unter Kontrolle zu bekommen, die wochenlang als Corona-frei gegolten hatte. Doch auch hierzulande holten die Börsen im Tagesverlauf auf. Der DAX gab am Ende nur noch um 0,3 Prozent nach auf 11.911 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1315 Dollar.