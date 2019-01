B5 Börse: Drei Aktien retten Dow Jones ins Plus

Der Dow Jones verbuchte rund ein halbes Prozent Plus, wobei das vor allem auf das Konto von drei Aktien ging. IBM, Procter & Gamble und United Technologies hatten alle gute Zahlen vorgelegt – die Kurse sprangen um 5 bis 9 Prozent nach oben. Nicht so gut lief es an der Nasdaq – dort zeigte sich der Index am Ende kaum verändert.

Will Trump überhaupt mit China verhandeln?

Für grundsätzliche Verunsicherung hatte ein Zeitungsbericht gesorgt, wonach die USA vorbereitende Gespräche mit China vor dem großen Treffen Ende Januar abgesagt haben. Vom Dementi durch Präsident Trumps Wirtschaftsberater Kudlow ließ man sich an den Märkten nicht wirklich beruhigen. Die eher maue Stimmung an der Wall Street hatte hierzulande heute auch den DAX gebremst. Hier standen 0,2 Prozent Minus an den Tafeln. RWE Aktien verbuchten trotzdem 5 Prozent Plus, weil man auf höhere Entschädigungen für den Kohleausstieg hoffte. Noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss knapp unter 1,14 Dollar.